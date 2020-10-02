В Рязани прошло празднование 80-летия системы профтехобразования

В пятницу, 2 октября, в Рязанской областной филармонии прошло празднование 80-летия системы профессионально-технического образования. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, сотрудники и ветераны отрасли.
За многолетний добросовестный труд и активное участие в воспитании молодежи Елена Митина вручила лучшим педагогам Благодарственные письма депутата Госдумы и ценные подарки. Кроме этого, педагогам и сотрудникам отрасли были вручены региональные и ведомственные награды.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.