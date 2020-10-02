В Рязани прошло празднование 80-летия системы профтехобразования

– Сегодня мир вокруг нас стремительно меняется. Появляются новые современные технологии, создаются наукоемкие производства, модернизируются действующие предприятия, в сельское хозяйство и промышленность приходят новая техника и оборудование. И, конечно, для их успешной работы необходим кадры. Система профтехобразования всегда была и остается той школой, которая готовит высококвалифицированных специалистов. За 80 лет система СПО нашего региона существенно изменилась, накоплен большой опыт, сотни тысяч рязанцев получили профессию, обрели дело своей жизни, – подчеркнула Елена Митина. – Сегодня особые слова благодарности ветеранам и всем тем, кто сейчас трудится на ниве профтехобразования. Уверена, что благодаря такой сплоченной, профессиональной команде, задачи, которые ставит сегодня государство перед ссузами, обязательно будут выполнены. Поздравляю всех с юбилеем. Желаю здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде и учёбе, новых планов, проектов и их реализации.