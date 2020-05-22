В Рязани подвели итоги XVI Всероссийского фестиваля «Есенинская весна»

В пятницу, 22 мая, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялось подведение итогов XVI Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна», посвящённого 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. В фестивале, который проходил в дистанционном формате, приняли участие более 250 студентов образовательных организаций 21 региона России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
РИА «7 новостей» публикует имена лауреатов фестиваля.
Конкурс научно-исследовательских работ студентов
1 место:
Дмитрий Котомцев (Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко)
Елизавета Постовит (Горловский институт иностранных языков)
Галина Сёмкина (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
2 место:
Карина Свердленко (Горловский институт иностранных языков);
Виктория Лебеденко (Донецкий национальный университет)
Александра Килина (Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева)
3 место:
Никита Кулаков (Касимовский нефтегазовый колледж)
Арина Гусарова (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Антон Семёнов (Скопинский электротехнический колледж)
Анна Усанова (Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского)
Валентина Украинец (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
Конкурс литературного творчества
1 место (поэзия)
Екатерина Фомина (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
Александр Шугаев (Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова)
1 место (проза)
Анастасия Зимина (Московский государственный областной университет)
Иван Бусарев (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
2 место (поэзия)
Вадим Борзихин (Пензенский государственный университет)
Марта Маркова (Государственный социально-гуманитарный университет, Московская область)
Анна Блинова (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
2 место (проза)
Владимир Волков (Рязанский политехнический колледж)
Татьяна Климова (Донецкий национальный университет)
3 место (поэзия)
Татьяна Колгашкина (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Григорий Романов (Псковский государственный университет)
Ирина Макарова, Евгения Сорокина, Мария Ермишкина (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина)
3 место (проза)
Мария Назарова (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Специальные дипломы: Иван Скуратов (Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова), Данила Межаков, Дарья Артамонова, Анастасия Логунова (Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина), Анастасия Федосова-Редингер (Государственный социально-гуманитарный университет, Московская область)
Музыкально-исполнительский конкурс
1 место
Молодёжный камерный хор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
Анастасия Бобкова (Донецкий национальный университет)
Виктория Кузнецова (Рязанский колледж культуры)
2 место
Вокальный ансамбль Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова
Дуэт «Сёстры Марьины» (Михайловский экономический колледж-интернат)
Владимир Грушин (Рязанский колледж культуры)
Елизавета Новикова (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Елисей Ильичёв (Российская академия музыки имени Гнесиных)
3 место
Ансамбль «Crescendo» (Донецкий национальный университет)
Ансамбль учащихся профтехобразования «Радуга» (Центр эстетического воспитания детей)
Вокальный ансамбль «Светлица» (Районный центр культуры и досуга Курчатовского района Курской области)
Елена Скудина (Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева)
Анна Абросимова, Виктория Белоус, Варвара Шевелева (Донецкий национальный университет)
Ксения Обивалина (Рязанский медицинский колледж)
Оксана Полетаева (Починковский сельскохозяйственный техникум)
Дмитрий Мартынов (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Абдималик Йулдошев, Мадж Акрут (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Конкурс художественно-изобразительного творчества
1 место
Анастасия Зимина (Московский государственный областной университет)
Никита Гладышев (Касимовский нефтегазовый колледж)
Екатерина Жирихова (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Мария Винокурова (Филиал Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове)
2 место
Ксения Шестакова (Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Aстафьева)
Анастасия Сушко (Донецкий национальный университет)
Анастасия Семьянова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)
Анастасия Николаева (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Ольга Мануева (Филиал Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове)
3 место
Акшай Шарма (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Ирина Скрябина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Анна Ле (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Дмитрий Авдеев (Луховицкий аграрно-промышленный техникум)
Конкурс художественного чтения
1 место
Алексей Непыйвода (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Виктория Сорокина (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Ивановский филиал))
2 место
Артем Арчбасов (Донецкий национальный университет)
Ирина Градова (Московский государственный институт культуры)
Театральная студия филологического факультета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко
3 место
Вадим Михайловский (Казанский национальный исследовательский технологический университет)
Виктория Дудникова (Московский государственный институт культуры)
Глеб Щеглов (филиал Мурманского арктического государственного университета в г. Апатиты)
Специальные дипломы:
Людмила Кузьмина, Валерия Мартыненко, Екатерина Михайлова (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), Николай Хромов, Анна Кадаева, Анастасия Зайцева (Рязанский колледж культуры), Тарек Ифри (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова), Виктория Волкова (Межпоселенческий дом культуры Дрожжановского района Республики Татарстан), Роман Гузик (Скопинский электротехнический колледж), Лилия Янбекова (Рязанский многопрофильный колледж), Алексей Лазарев (Районный центр культуры и досуга Курчатовского района Курской области).
Конкурс журналистских материалов
1 место
Видеоролик о реализации есенинского направления в ЛНУ имени Тараса Шевченко
Алексей Литвинов (Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко)
2 место
Анастасия Бирюкова (Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова)
Алина Шило (Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко)
3 место
Ольга Шваб, Никита Сериков (Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко)
Конкурс авторских художественных переводов и художественного чтения на иностранных языках
1 место
Дарья Штырева (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
2 место
Алина Гиниятуллина (Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний)
3 место
Екатерина Орлова (Горловский институт иностранных языков)
Екатерина Травкина (Донецкий национальный университет)
Специальные дипломы: Ни Сыюй, Мария Ермишкина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Конкурс педагогического творчества
1 место
Станислава Попова (Пензенский государственный университет)
2 место
Анастасия Бычкова, Полина Дюжева, Екатерина Линева, Анастасия Пачковская, Елизавета Романова, Анастасия Соловьева (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
3 место
Александра Килина (Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева), Юлия Николаева, Наталья Панкрушина (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина), Анна Усанова, Елена Ступникова (Арзамасский филиал Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского)
Специальный диплом: Узук Байрыева (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина)
Обладателем Гран-при XVI Всероссийского ( с международным участием) фестиваля «Есенинская весна» признан студент ЛНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Котомцев.
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