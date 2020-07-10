В Рязани открылся первый Black Star Burger

С четверга, 9 июля, в Рязани начал работу первый Black Star Burger. Об этом сообщается на сайте сети ресторанов быстрого питания.

В Рязани Black Star Burger будет работать в ТРЦ «Премьер» (Московское шоссе, 21). Сообщается, что пока он действует в техническом режиме в зоне фуд-корта с 10 до 22 часов.

– В меню более 50 позиций, минимальная цена доступной линейки бургеров стартует от 69 рублей, – говорится в сообщении компании.

Также на сайте отметили, что для приготовления блюд используют фирменную мраморную говядину, курицу, индейку и мясо халяль.

Одним из совладельцев сети ресторанов Black Star Burger является рэпер Тимати.