В Рязани на дорогу упали столб и дерево

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В субботу, 27 июня, в Рязани прошёл сильный дождь, в некоторых районах города выпал град.

В некоторых местах непогода нанесла серьёзный ущерб. В частности, на улице Бирюзова во время дождя на дорогу упали столб и дерево. Об этом сообщается в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР

– Упал столб и дерево, дорога заблокирована ищите пути объезда, – написал очевидец в соцсети ВКонтакте.

Фото: Евгений Лихов