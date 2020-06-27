В Рязани на дорогу упали столб и дерево

В субботу, 27 июня, в Рязани прошёл сильный дождь, в некоторых районах города выпал град.
В некоторых местах непогода нанесла серьёзный ущерб. В частности, на улице Бирюзова во время дождя на дорогу упали столб и дерево. Об этом сообщается в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР
– Упал столб и дерево, дорога заблокирована ищите пути объезда, – написал очевидец в соцсети ВКонтакте.
Фото: Евгений Лихов
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram