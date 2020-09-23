В Рязани водитель мопеда попал в больницу после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 22 сентября, в 19.07 у дома №5 на Куйбышевском шоссе в Рязани. 31-летний житель города, ехавший без прав на мопеде «Дельта», совершил наезд на стоявший у края дороги автомобиль «Митсубиши Аутлендер» под управлением 40-летней рязанки.

Водитель мопеда получил травмы. С места происшествия его доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии проводится проверка.