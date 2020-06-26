В Рязани маленький мальчик поджёг квартиру

-

В Рязани ребёнок в возрасте 2 лет и 11 месяцев поджёг квартиру. Об этом сообщила его мать в группе Новости Рязани ВКонтакте.

Женщина рассказала, что мальчик остался дома вместе с 17-летним братом. Пока старший спал, младший достал зажигалку и поджёг полотенца в ванной комнате.

Рязанка рассказала, что зажигалка лежала на верхней полке. Чтобы её достать, ребёнок встал сначала на унитаз, а затем на стиральную машинку. Раньше ничего подобного он не делал.

К счастью, огонь повредил пластиковые трубы, а находящаяся в них вода потушила пожар. Дети остались целы. Но квартира серьёзно пострадала.

Жительница Рязани, рассказавшая эту историю, просит скорее открыть детские сады, чтобы подобное не повторялось. Напомним, что сейчас детсады в Рязани не работают из-за коронавируса.