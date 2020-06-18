В Рязани директор фирмы задолжал сотрудникам 5 миллионов рублей – следствие

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В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, занимающейся деятельностью в области проектирования и архитектуры. Руководителя подозревают в невыплате зарплаты ( ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, зарплату директор частично выплачивал 66 работникам с декабря 2019 по июнь 2020 года. В итоге общая сумма долга составила не менее 5 миллионов рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия. Правоохранители принимают меры, чтобы долг был погашен.