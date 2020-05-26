В Рязани деревянные дома защитят от сноса

В Рязани деревянные исторические здания защитят от сноса. Об этом сообщила инспекция по охране объектов культурного наследия в группе Николая Любимова ВКонтакте в ответ на вопрос пользователя.
Пользователь обратился к губернатору с просьбой сохранить деревянные дома в Рязани.
Инспекция, в частности, сообщила, что в настоящее время разработан проект исторического поселения Рязани и, на его основании, проект постановления правительства Рязанской области «О включении исторического центра г. Рязани в перечень исторических поселений регионального значения». В ближайшее время нормативно-правовой акт будет принят, и исторические здания, не являющиеся объектами культурного наследия, будут защищены от сноса, утверждают в ведомстве.
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