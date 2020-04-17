В Рязани целый день не будет работать общественный транспорт

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В субботу, 18 апреля, в Рязани не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Решение об этом приняли члены рабочей группы из-за проведения в городе масштабной уборки и дезинфекции. Также будет ограничиваться движение частного транспорта из-за частичного перекрытия районов для проведения уборки и дезинфекции.

Пресс-служба администрации Рязани сообщила, что работы по дезинфекции начнутся в 9 часов субботы, 18 апреля. Продлятся они в течение всего дня.