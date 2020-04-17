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В Рязани проведут масштабную уборку и дезинфекцию города. Об этом сообщила глава администрации Елена Сорокина.

У себя на странице в Фейсбуке Сорокина написала:

Несмотря на режим повышенной готовности и предпринимаемые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, заболеваемость в городе ежедневно нарастает. В преддверии выходных и праздничных дней интенсивность передвижений рязанцев увеличилась, что неизбежно привело к росту количества инфицированных.

Исходя из оперативной обстановки, городским штабом было принято решение о проведении 18 апреля в Рязани масштабной санитарной уборки и дезинфекции территорий города. Для эффективной обработки будет остановлено движение общественного транспорта и ограничены перемещения граждан на личном автотранспорте.

Помимо дезинфекции дорог и тротуаров будут дополнительно обработаны детские и спортивные площадки, остановки общественного транспорта, надземные и подземные переходы.

Торговым центрам, магазинам, реализующим товары первой необходимости, и другим организациям мы рекомендовали завершить свою работу завтра до 14.00 и провести дезинфекцию торговых залов и прилегающих территорий.

Уважаемые рязанцы! Мы комплексно подходим к поиску путей решения сложившейся ситуации, анализируем количество заболевших, причины и способы их заражения, собираем экспертные мнения и советуемся с нашими коллегами из профильных структур и ведомств: санитарными врачами, медиками, учеными. И совместными усилиями вырабатываем решения по недопущению усугубления эпидемиологической ситуации в городе.

Прошу вас с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничениям, проявить сознательность, самодисциплину и социальную ответственность. Вместе мы выстоим и преодолеем этот непростой для всех нас период. А сейчас главное – оставаться дома, беречь себя и своих близких!