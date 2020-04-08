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В первый день акцию «Мы за здоровый образ жизни! И ты будь с нами!» поддержали более 100 рязанцев

Всемирный День здоровья ознаменовался в Рязани челленджем управления по физической культуре и массовому спорту «Мы за здоровый образ жизни! И ты будь с нами!». 7 апреля исполняющий обязанности начальника УФКиМС Кирилл Сосунов объявил вызов всем рязанским любителям активного образа жизни, совершив в режиме онлайн серию отжиманий и предложив последовать его примеру.

Свои видеоролики в группе ВКонтакте «Рязань – город спортивный» выложили десятки молодых и взрослых горожан. Многие подошли к акции творчески: помимо отжиманий они предложили собственные варианты комплексов физических упражнений, порой весьма оригинальных, подходящих для выполнения в домашних условиях. Спортивные рязанцы выкладывали ролики как по одному, так и целыми семьями. Среди участников – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Сергей Савин.

Столь широкая поддержка онлайн-мероприятия позволила продолжить соревнования и объявить конкурс, по итогам которого специальным призом будет отмечена лучшая домашняя зарядка.

В целях дальнейшей популяризации физической культуры и спорта УФКиМС организует с 10 по 30 апреля заочные соревнования среди воспитанников спортивных школ «Вперед, к ГТО!». К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте от 6 до 17 лет.

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