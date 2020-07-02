В Общественной палате Рязанской области объяснили высокую явку на голосовании по поправкам

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Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина на пресс-конференции для рязанских журналистов 2 июля объяснила высокую явку на голосовании по поправкам в Конституции РФ в регионе уникальностью процедуры голосования.

Гришина отметила, что цифры явки «впечатляют» и связаны с выходным днём, продлением сроков голосования на неделю, «мощной разъяснительной работой», создавшей уверенность в безопасности и открытости процедуры, электронным голосованием, хорошей организацией работой избирательных комиссий. Всё это, по мнению руководителя Общественной палаты, дало возможность серьёзно увеличить электоральную активность.

Напомним, явка на голосование в Рязанской области, по предварительным итогам, составила 70,35%, «за» принятие поправок проголосовали 499 тысяч 716 человек или 78,81% принявших участие в голосовании. 129 тысяч 104 человека (20,36%) проголосовали «против».