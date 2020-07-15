В Милославском районе откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей

В среду, 15 июля, губернатор Николай Любимов посетил Милославский район. Он побывал в общеобразовательной школе, доме культуры в селе Чернава и детском саду №1 рабочего поселка Милославское.

Губернатор оценил материально-техническую базу школы, ознакомился с программами дополнительного образования инженерно-технического профиля, которые пользуются популярностью у детей, посетил школьный краеведческий музей. Губернатор отметил высокий уровень воспитательной работы, профессионализм педагогического коллектива, и выразил уверенность в том, что в Чернавской школе можно получить хорошее образование, не хуже, чем в школах областного центра.

В рамках национального проекта «Образование» на базе Чернавской школы будет сформирован центр, входящий в федеральную сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В настоящее время ведется его оснащение оборудованием. В целом на создание этого центра было затрачено почти 2 млн. рублей.

– Это современная школа с современными возможностями, которая будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, таким как новые компьютеры, 3D-принтеры, беспилотные летательные аппараты. И это уже точно не тот сельский образ школы, который обычно представляют, – подчеркнул Николай Любимов.

В сельском доме культуры, который в прошлом году был отремонтирован по региональной программе «Развитие культуры и туризма». Николай Любимов ознакомился с экспозицией «Понёва с сапогами». Она специально подготовлена к третьему Форуму древних городов, который стартует в Рязанской области 30 июля в онлайн-формате. Село Чернава – одно из старейших в регионе, станет его участником.

В ходе поездки Николай Любимов возложил цветы к мемориальному комплексу «Памятник землякам-участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», а также ознакомился с производственным комплексом по переработке картофеля АО «Пищекомбинат «Милославский». Это экспортно ориентированное предприятие демонстрирует в текущем году рост основных показателей: 24% – по объемам переработанного картофеля, 22% – по произведенной продукции.