В МЧС прокомментировали информацию о поджоге квартиры ребёнком в Рязани

-

Редакция РИА «7 новостей» обратилась в МЧС за комментарием по поводу поджога квартиры в Рязани 3-летним ребёнком.

Напомним, ранее в социальной сети ВКонтакте появилось анонимное сообщение о том, что маленький мальчик, оставшись дома со старшим братом, поджёг шторки в ванной. Сообщение было размещено в группе Новости Рязани ВКонтакте при этом пользовательница, рассказавшая историю, просила открыть закрытые из-за коронавируса детские сады, чтобы подобное не повторялось.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области подполковник Дмитрий Гавриков сообщил корреспонденту РИА «7 новостей», что в прошедшие дни никаких сообщений о подобных происшествиях в МЧС не поступало.