В Касимовском районе мужчина угрожал зарезать бывшую сожительницу

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» предотвратили тяжкое преступление, которым грозил закончится скандал в селе Пустынь. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 45-летняя жительница села Пустынь, которая сообщила, что дома нетрезвый мужчина угрожает зарезать ее охотничьим ножом. На место оперативно выехали сотрудники полиции.

По предварительной информации, 52-летний житель села Пустынь на протяжении 7 лет проживал с 45-летней женщиной, после чего они расстались и приняли решение жить раздельно. Но мужчина так и не смог забыть свою возлюбленную, поэтому через некоторое время решил наладить отношения и вернуть женщину, однако встретил отказ возобновить отношения поскольку жительница села Пустынь уже проживала с другим — 36-летним односельчанином.

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В расстроенных чувствах мужчина решил употребить алкоголь. В процессе распития спиртного ему пришла мысль познакомиться с новым возлюбленным бывшей спутницы жизни. Так как мужчина занимается охотой и имеет все необходимое снаряжение, он решил прихватить с собой охотничий нож.

Подойдя к дому бывшей возлюбленной, он увидел открытое окно, через которое решил проникнуть в дом. Когда мужчина забрался в дом, то застал пару в кровати. Чтобы припугнуть женщину и нового ухажёра, злоумышленник достал охотничий нож и пригрозил, что убьёт их. Молодому человеку спустя некоторое время удалось выбить нож из рук мужчины, после чего между ними завязалась потасовка. Пока мужчины выясняли отношения на кулаках, женщина улучила момент и сообщила об инциденте в полицию. Участковый уполномоченный полиции незамедлительно выехал на адрес и утихомирил буяна.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины по ст.139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища).