В Елатьме ВАЗ сбил мотоциклиста с пассажиркой

В посёлке Елатьма Касимовского района произошло ДТП, в результате которого пострадал мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в среду, 30 сентября, в 16.30 у дома №38 на улице Володарского. 41-летняя жительница Рязанской области, управляя автомобилем ВАЗ, не убедилась в безопасности манёвра и совершила столкновение с мотоциклом «Хонда» под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП помощь медиков потребовалась мотоциклисту и его 32-летней пассажирке.

По факту ДТП проводится проверка.