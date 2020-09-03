В ДТП в Александро-Невском районе пострадала женщина

Женщина водитель пострадала в результате ДТП в Александро-Невском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 2 сентября, в 11.20 на 8-м километре автодороги Боровок – Просечье – Спешнево. 49-летняя местная жительница, находившаяся за рулём автомобиля «Фольксваген Пассат», для обгона выехала на встречку, не справилась с управлением и оказалась в кювете. Там машина перевернулась.

В результате ДТП женщина-водитель получила травмы, её пришлось госпитализировать.

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По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.