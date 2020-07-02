В ДТП с лосем под Рязанью погиб замгендиректора Рязанского радиозавода

В ДТП с лосем в Рязанском районе погиб первый заместитель генерального директора Рязанского радиозавода Алексей Широков.
Напомним, авария случилась во вторник, 30 июня, в 23.50 на 13-м километре автодороги Рязань – Спасск в Рязанском районе. Автомобиль Toyota Camry, под управлением 46-летнего водителя, сбил перебегавшего дорогу лося.
Широков ехал на пассажирском сидении. От полученных в ДТП травм он скончался на месте происшествия.
В результате аварии также получили травмы водитель и ещё два пассажира иномарки.
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