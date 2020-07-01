Среда, 1 июля, 2020
20.8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

При столкновении с лосем в Рязанском районе погиб пассажир иномарки

7info
-

В ДТП с участием лося под Рязанью погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 30 июня, в 23.50 на 13-м километре автодороги Рязань – Спасск в Рязанском районе. Автомобиль Toyota Camry, под управлением 46-летнего водителя, сбил перебегавшего дорогу лося.

От полученных травм 54-летний пассажир автомобиля скончался на месте аварии. Травмы получили водитель и двое пассажиров в возрасте 36 и 45 лет. Им потребовалась помощь медиков. Лось погиб.

По факту ДТП проводится проверка.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Вынесен приговор рязанцу, по вине которого погибли трое детей

Новости Рязани
Шиловский районный суд вынес приговор мужчине, по вине которого в селе Сановка погибли трое детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 1 июля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Рязанская область получит дополнительно 15 млн. рублей на выплаты соцработникам

Новости Рязани
Рязанская область получит дополнительно 15 млн. рублей на выплаты социальным работникам в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как в Рязанской области проведут ЕГЭ в условиях пандемии

Новости Рязани
Рязанская область готовится провести ЕГЭ в условиях пандемии COVID-19. На примере рязанской школы №39 показали, как процедура сдачи госэкзамена будет осуществляться в...
Узнать больше

Всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2020» стартовал в Рязанской области

Новости Рязани
Во вторник, 30 июня, в Рязани на аэродроме в Дягилеве стартовал всероссийский этап конкурса летного мастерства «Авиадартс-2020». Участников торжественной церемонии открытия поприветствовали...
Узнать больше

99-летняя рязанка вылечилась от коронавируса

Видео
Женщина попала в больницу после того, как получила перелом плеча. Уже в ОКБ выяснилось, что у неё положительный тест на COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Нужно ли обрывать цветы на картофеле

Акценты
О картофеле мы обычно вспоминаем весной и осенью. Всем известно, что есть время сажать картофель и время его выкапывать. Многим кажется, что...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в июле

Акценты
Упрощение приема в гражданство РФ для отдельных категорий лиц, защита региональных брендов, контроль за МФО и другие законы, вступающие в силу в июле.
Узнать больше

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+