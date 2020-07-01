При столкновении с лосем в Рязанском районе погиб пассажир иномарки

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В ДТП с участием лося под Рязанью погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась во вторник, 30 июня, в 23.50 на 13-м километре автодороги Рязань – Спасск в Рязанском районе. Автомобиль Toyota Camry, под управлением 46-летнего водителя, сбил перебегавшего дорогу лося.

От полученных травм 54-летний пассажир автомобиля скончался на месте аварии. Травмы получили водитель и двое пассажиров в возрасте 36 и 45 лет. Им потребовалась помощь медиков. Лось погиб.

По факту ДТП проводится проверка.