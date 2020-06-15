В ДТП на Московском шоссе пострадал нетрезвый мотоциклист

-

В результате ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадал 33-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в воскресенье, 14 июня, в 22.30 у дома №21 на Московском шоссе. Мужчина, ехавший на мотоцикле БМВ, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Вольво», остановившийся на светофоре.

Мотоциклист получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Позднее выяснилось, что мужчина ехал в нетрезвом виде – степень опьянения составила 0,33 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также сообщается, что прав на управление мотоциклом у рязанца нет.

По факту аварии проводится проверка.