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В ДТП на Московском шоссе пострадал нетрезвый мотоциклист

7info
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В результате ДТП на Московском шоссе в Рязани пострадал 33-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в воскресенье, 14 июня, в 22.30 у дома №21 на Московском шоссе. Мужчина, ехавший на мотоцикле БМВ, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль «Вольво», остановившийся на светофоре. 

Мотоциклист получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. Позднее выяснилось, что мужчина ехал в нетрезвом виде – степень опьянения составила 0,33 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также сообщается, что прав на управление мотоциклом у рязанца нет.

По факту аварии проводится проверка.

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