В аварии в центре Рязани пострадали девушки

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В результате ДТП в центре Рязани пострадали две девушки. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в пятницу, 19 июня, в 22.20 на перекрёстке улиц Циолковского и Новой в Рязани. Произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.

Пострадавшие – водитель и пассажирка Mitsubishi Lancer. Врачи оказали им необходимую помощь на месте ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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