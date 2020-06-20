В аварии в центре Рязани пострадали девушки

В результате ДТП в центре Рязани пострадали две девушки. Об этом сообщили в пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Авария случилась в пятницу, 19 июня, в 22.20 на перекрёстке улиц Циолковского и Новой в Рязани. Произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.
Пострадавшие – водитель и пассажирка Mitsubishi Lancer. Врачи оказали им необходимую помощь на месте ДТП.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Фото: ДТП | Аварии | Рязань
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