Ушёл из жизни актёр Рязанского ТЮЗа Борис Курочкин

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В субботу, 18 апреля, скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Георгиевич Курочкин. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети ВКонтакте.

Курочкин работал в ТЮЗе Рязани с 70-х до конца 90-х годов прошлого века. За это время он сыграл во множестве спектаклей, его работы любили зрители. С удовольствием Курочкин играл в спектаклях для детей.

Известно, что в последнее время артист тяжело болел.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.