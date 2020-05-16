Умер ветеран ВОВ Георгий Васильевич Смирницкий

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Скончался ветеран Великой Отечественной войны Георгий Васильевич Смирницкий. О его смерти у себя в Фейсбуке сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Она также рассказала о жизни Георгия Васильевича:

Всего неделю назад мы отмечали 75-летие Победы. К большому сожалению, все меньше и меньше остается участников Великой Отечественной войны. Сегодня пришла еще одна скорбная весть – скончался Георгий Васильевич Смирницкий.

Несколько строк в память о нем. Родился он в городе Воронеж. Его первое имя – Попов Георгий Митрофанович. Но большую часть жизни он прожил с другими фамилией и отчеством. Летом 1942 года фашистские войска заняли правобережную часть Воронежа. Георгия с братом и матерью фашисты хотели угнать в концлагерь, но обстановка на фронте изменилась. Семья оказались в украинском городке Александрия. Мать умерла от тифа, мальчики остались одни.

Однажды Георгий подошел к командиру 1-го стрелкового батальона 1129-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии Виталию Смирницкому и попросил зачислить его в отряд. Тот понял, что мальчику идти некуда и сказал: «Будешь моим младшим братом». Так Попов Георгий Митрофанович стал Смирницким Георгием Васильевичем. Он был автоматчиком и связным, ходил в разведку. Через некоторое время получил звание младшего сержанта. Несмотря на свой возраст, он проявлял мужество и стойкость перед лицом всех невзгод, героически сражался в боях, наряду со взрослыми. Воевал в Венгрии, в 1944 году был ранен, после лечения в госпитале вернулся в свой батальон.

После войны окончил школу, Воронежский инженерно-строительный институт, переехал в Рязань на родину жены, встретился с братом Евгением, с которым их разлучила война.

Георгий Васильевич награжден Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны.

Пройдя такой непростой жизненный путь, он продолжал до последних дней участвовать в жизни города. В марте я поздравляла его с награждением памятной медалью 75-летия Великой Победы. Мы тепло побеседовали… Я глубоко соболезную родным и близким Георгия Васильевича по поводу его кончины. Это большая утрата для всех нас.