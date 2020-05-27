У Рязанского кремля обнаружили человеческие останки

Житель Рязани обнаружил около Рязанского кремля человеческие останки. Об этом сообщает ГТРК «Ока».
Мужчина по имени Павел решил сократить дорогу, когда возвращался с работы. Он спустился по холму у храма Спаса на Яру и там заметил человеческие кости. В сообщении «Оки» отмечается, что в этом месте «были разбросаны черепа, кости рук и ног».
О своей находке рязанец сообщил правоохранителям. По его словам, кости забрали сотрудники Следственного комитета и полиции.
Вполне вероятно, что найденные кости это останки священников, которых раньше хоронили рядом с церковью. Но точно это смогут сказать лишь эксперты.
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