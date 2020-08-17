Три человека погибли в ДТП под Рязанью

В результате ДТП под Рязанью погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась в Рязанском районе в воскресенье, 16 августа. В 21.40 на автодороге Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово, вблизи села Болошнево, съехал в кювет автомобиль Honda Accord. Сообщается, что 22-летний водитель не выбрал безопасную скорость и потерял управление.

В ДТП погибли три человека – водитель и пассажирки в возрасте 21 и 20 лет. Ещё один 22-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

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По факту аварии проводится проверка.