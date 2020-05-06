Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей после пожара в рязанской пятиэтажке

Состояние пациентки, доставленной после пожара в пятиэтажке 4 мая в Рязанский кардиодиспансер, оценивается как стабильное. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Жительница Рязани поступила в межучреждение с симптомами инфаркта миокарда.
Пациентке провели стентирование коронарных артерий. Затем женщина была помещена в палату интенсивной терапии, где находилась под непрерывным мониторинговым наблюдением.
5 мая она переведена в общую палату, где продолжает лечение.
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