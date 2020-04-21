Стали известны причины смерти двух рязанцев с COVID-19

Во вторник, 21 апреля, стали известны результаты вскрытия двух скончавшихся пациентов рязанских больниц с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Согласно результатам исследований, мужчина 77 лет умер от необратимых ишемических изменений сердца и головного мозга, причиной которых стал сахарный диабет.
Женщина 39 лет скончалась от тромбоэмболии, что было установлено в результате комплексного лабораторного исследования.
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