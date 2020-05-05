Стали известны подробности массового ДТП в Александро-Невском районе

Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности массового ДТП в Александро-Невском районе. Напомним, сегодня утром там погиб человек, ещё трое пострадали.
Авария случилась в 08.40 на 321 км трассы Р-22 «Каспий. Недалеко от сёл Калинино и Новотишевое. Водитель автомобиля «Мерседес» на большой скорости ехал со стороны Москвы в направлении Тамбова. По правой обочине он обогнал «Тойоту Камри». Затем, чтобы не врезаться в едущий впереди автомобиль, выехал на встречку. Там иномарка столкнулась с битумовозом «Ивеко».
Сообщается, что водитель «Мерседеса» погиб на месте. Он был лишён прав на три года.
Также травмы во время аварии получили две пассажирки «Тойоты» и водитель грузовика. Им потребовалась помощь медиков.
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