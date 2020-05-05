В Рязанской области произошло ДТП с летальным исходом

Во вторник, 5 мая, в Александро-Невском районе произошло трагическое ДТП. Около 8.40 на 321 км автодороги Р22 «Каспий» столкнулись «Мерседес», «Тойота Камри» и грузовой автомобиль «Ивеко».
Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался на месте ДТП.
Водитель грузовика и две пассажирки «Тойоты» получили травмы и обращались за помощью к врачам.
Полиция работает на месте ДТП и выясняет все обстоятельства произошедшего.
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