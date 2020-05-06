Стал известен возраст погибших в ДТП в Пронском районе

В результате ДТП на трассе Р-22 в Пронском районе погибли 27-летний водитель и его пассажирка, молодая девушка. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».
Напомним, авария случилась днём в среду, 6 мая. Столкнулись автомобили Land Rover и Opel. Именно в «Опеле» ехали погибшие.
В аварии также пострадали три человека, в том числе 9-летний ребёнок. Их сначала доставили в Михайловскую больницу, а затем отвезли в ОКБ в Рязань.
Ранее РИА «7 новостей» опубликовало видео с места смертельного ДТП.
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