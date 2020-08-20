Специалисты установят причину массовой гибели птиц в Рязани

Сотрудники Россельхознадзора установят причину массовой гибели птиц в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Напомним, информация о массовой гибели птиц в районе улицы Строителей в Рязани появилась в соцсети ВКонтакте утром в четверг, 20 августа. Сообщалось, что трупы пернатых были обнаружены недалеко от военкомата.

В сообщении ведомства говорится, что скопление трупов птиц работниками было обнаружено на улице Островского. Были взяты пробы патологического материала, чтобы направить их в лаборатории. Трупы птиц проверят на наличие возбудителей инфекционных заболеваний (грипп птиц, болезнь Ньюкасла, сальмонеллёз).