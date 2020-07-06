Сотрудники администрации убрали разбросанное по дороге женское нижнее бельё

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В Захаровском районе сотрудники администрации Плахинского сельского поселения убрали разбросанное по дороге женское нижнее бельё. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Напомним, в понедельник, 6 июля, появилась информация о том, что на дороге около поворота на Плахино лежит разрезанное женское бельё.

Кто раскидал его по дороге, до сих пор неизвестно. Глава Плахинского сельского поселения Юрий Демидов рассказал, что всё происходило у памятного места – стенда с фотографией композитора Александра Александрова.

Демидов рассказал, что попросил убрать бельё сотрудников компании, обслуживающей дорогу, но у их работников был выходной. Поэтому после обеда на уборку вышли чиновники сельской администрации.

– Получился один большой мусорный мешок битком и ещё полмешка, – рассказал Юрий Демидов. – Я крайне возмущен поступком того, кто это сделал.