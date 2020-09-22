Со дна реки подняли автомобиль с трупом внутри

Со дна реки Проня в Пронском районе подняли автомобиль с трупом внутри. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Машину подняли из воды в 700 метрах от понтонного моста в Новомичуринске в понедельник, 21 сентября. Внутри «семёрки» баклажанового цвета находился её владелец – 57-летний местный житель.

Мужчину искали после того, как 11 августа он уехал на автомобиле из дома. После этого дня его никто не видел. Ранее водолазы уже обследовали дно Прони, но в другом месте. Поискать у понтонного моста попросила супруга погибшего. Она же на берегу обнаружила колпак и подкрыльник от машины. Как раз в этом месте и был найден затонувший автомобиль с погибшим водителем.

Из воды машину доставали в течение 3 часов. Родственники опознали погибшего водителя.

Точную причину смерти человека назовут эксперты. Пока же следователи выясняют вс обстоятельства случившегося.