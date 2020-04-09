Рязанский музей путешественников приглашает на виртуальные экскурсии

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Рязанский музей путешественников приглашает на виртуальную экскурсию по своим залам. На сайте музея в разделе On-line – Виртуальная экскурсия можно прогуляться по выставке с помощью видеозаписи залов в виде панорамы 360 градусов.

Кроме того, музей предлагает прослушать аудиозаписи экскурсий по темам: «Семенов Тян-Шанский. По маршрутам путешествий», «Противостояние: гражданская война в России в 1917-1922 гг.» и «Русская Америка: возвращение к родным берегам». Записи находятся в том же разделе сайта.

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