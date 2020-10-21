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Рязанские врачи вылечили подростка с кровоизлиянием в мозг

7info

Минздрав Рязанской области сообщил подробности лечения подростка с кровоизлиянием в мозг. 

Подросток поступил в Сасовский ММЦ поздно вечером. Врачи сразу отметили тяжелое состояние пациента. Разбираться в причинах произошедшего было некогда – родители подростка отрицали травму головы, но симптомы говорили о патологии головного мозга. В таких случаях требуется специализированная помощь, поэтому пациента срочно доставили из Сасова в Рязань.

– Пациент жаловался на головную боль, нарушение зрения. Его состояние вызывало серьезные опасения, –  прокомментировал клинический случай врач-нейрохирург ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой Николай Мишаков.

Одним из важных диагностических мероприятий в этом случае было проведение томографии головного мозга. Инструментальное исследование подтвердило предположение о том, что подростку требуется помощь нейрохирурга: была диагностирована обширная субдуральная гематома головного мозга. Это скопление крови между мозговыми оболочками.

Незамедлительно провели полное инструментальное лабораторное дообследование. Операция началась менее чем через час после поступления. Ещё сорок минут потребовалось врачам, чтобы удалить гематому.

– Сразу же после операции и выхода из медикаментозного сна мальчик почувствовал улучшение, –  отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. – Благоприятный исход в данном случае был определён оперативностью работы всех медицинских служб: коллеги из Сасова, санитарная авиация, приемное отделение и нейрохирургия сработали, как единая система.

Еще две недели потребовалось на восстановительное лечение подростка, после этого его выписали из больницы. Он остается под наблюдением врачей, но сейчас можно с уверенностью сказать, что состояние пациента не вызывает опасений.

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