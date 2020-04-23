Рязанские врачи вернули к жизни ребёнка, попавшего под поезд

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В детской ОКБ вернули к жизни ребенка, которого сбил поезд. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

Мальчика сбил поезд, когда тот шел встречать свою маму. В это время он слушал музыку в наушниках и просто не услышал шума приближающегося состава. Обстоятельства произошедшего никто не видел: ребенка нашли на путях с тяжелыми травмами. Из Михайловского района,где случилось несчастье, пострадавшего доставили в областной центр. Уже в дороге подростку начали проводить противошоковые мероприятия, борьба за жизнь продолжилась в ОДКБ имени Н.В.Дмитриевой.

– Ребенок поступил к нам с многочисленными травмами, самой серьезной из которых была черепно-мозговая. Чтобы бороться с отеком головного мозга, мы имплантировали ему датчик внутричерепного давления. Он позволяет вести непрерывный мониторинг давления и оценивать эффективность проводимой терапии. Помимо черепно-мозговой травмы, у ребенка диагностировали разрывы внутренних органов. Но наши специалисты смогли провести лечение без операции благодаря диагностике высокого уровня, регулярному контролю состояния и тщательно подобранным препаратам, –  рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Для спасения ребенка были задействованы врачи различных специальностей ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой. Уже в реанимации мальчику начали проводить реабилитационные мероприятия, которые затем продолжили в отделении. Чтобы выздоровление наступило быстрее, на спонсорские деньги в больнице приобрели вертикализатор: устройство, позволяющее пациентам после комы вернуться к привычному двигательному режиму. Мальчику потребовались специалисты ЛФК, массажа, с его родителями работал психолог.

– Лечение помогло нашему пациенту полностью вернуться в привычному образу жизни. У мальчика восстановилась память, он вспомнил школьную программу и даже день, когда его сбил поезд. При выписке он обещал, что теперь будет пользоваться наушниками с большой осторожностью, –  отметила Инна Лебедева.

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