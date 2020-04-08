Рязанские волонтёры-медики обошли 3229 квартир

В Рязанской области волонтёры-медики продолжают обход по квартирам граждан, вернувшихся из зарубежных поездок. Студенты РязГМУ обошли уже 3229 квартир. С 3 апреля они проводят повторные обходы и посещают тех, кто не смог пройти опрос ранее. У

Удалось выявить 108 случаев домашнего добровольного карантина. На здоровье никто из опрошенных не жаловался.

После завершения обхода волонтёры будут помогать людям, находящимся в режиме самоизоляции. Отправятся они и сёла Заокское и Коростово Рязанского района, где с 8 апреля введен особый ограничительный режим.