Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего рыбака

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Сотрудники Следственного комитета просят откликнуться людей, которые могут помочь в поисках пропавшего мужчины. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

Пропавший – Валерий Ефимович Москалёв, 1953 года рождения. Он живёт в селе Гришино Клепиковского района Рязанской области. Рано утром 10 марта 2020 года мужчина уехал на рыбалку. На следующий день его автомобиль был найден на берегу реки Пра у села Гришино. О судьбе человека с тех пор ничего не известно.

Всех, кто может помочь установить местонахождение Валерия Москалёва, просят звонить по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).