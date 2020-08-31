Рязанские полицейские задержали наркокурьера, приехав успокаивать семейный конфликт

В Рязани сотрудники полиции задержали наркокурьера, приехав на улице Энгельса, чтобы успокоить семейный конфликт. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию позвонила женщина и сообщила, что её избивает муж. Приехавший по адресу наряд обратил внимание, что на кухонном столе находятся банка и пакет со свёртками, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Впоследствии выяснилось, что 32-летний мужчина подрабатывает курьером в нелегальном интернет-магазине по продаже наркотиков. У него изъяли марихуану и мэтилэфедрон.

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В отношении рязанца завели уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.