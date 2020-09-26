Рязанские полицейские раскрыли кражу из салона автомобиля

Полицейские раскрыли кражу из салона автомобиля в Сараевском районе. В полицию обратилась жительница села Муравлянка. Она рассказала, что из автомобиля её родственника похитили магнитолу. Хозяин машины, припаркованной возле дома, находился в отъезде.

Женщина вспомнила, что видела рядом с машиной приятеля своего родственника, хотя поводов заходить в гости у него не было. Оказалось, что подозреваемый был неоднократно судим за хищение и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские застали мужчину дома. Там же они обнаружили похищенную магнитолу. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.