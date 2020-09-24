Рязанец выиграл суд у РМПТС

Рязанский предприниматель выиграл суд у «Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей» при поддержке бизнес-омбудсмена Михаила Пронина. Об этом РИА «7 новостей» сообщил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Предприниматель обратился в суд после того, как предприятие решило пересмотреть с ним договор в одностороннем порядке. МУП «РМПТС» решило изменить формулу рассчитывания за услуги не по показаниям счетчиков, а по по нормативам площади.

Из-за этого изменения предприниматель оказался должен РМПТС 1 000 000 рублей. Рязанец решил обратиться в суд и признать такие действия незаконными. Тогда мужчина попросил помощи у бизнес-омбудсмена.

В итоге суд счел требования РМПТС незаконными и вернул расчет по счетчикам.