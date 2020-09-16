Рязанцы могут принять участие в акции «Корзина доброты»

Фонд продовольствия «Русь» с 17 по 19 сентября проводит этап федеральной благотворительной акции «Корзина доброты».

Помочь семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким пожилым людям и инвалидам можно будет в 122 «Пятёрочках» в 27 городах и 30 «Перекрёстках» в Москве.

В Рязани это магазины, расположенные по адресам:

— пос. Семчино, ул. Дачная, 25;

— ул. Черновицкая, 18А;

— ул.Новоселов, 40А;

Продовольственный марафон «Корзина доброты» проводится совместно с Х5 Retail Group. Принять участие в акции и помочь нуждающимся семьям может любой желающий, с 17 по 19 сентября купив продукты длительного хранения ―макароны, крупы, чай, сладкое ― в магазинах «Пятёрочка» или «Перекресток» и передав волонтерам фонда в оранжевых жилетках. Волонтёры будут дежурить в четверг и пятницу с 16 до 20 часов и в субботу с 12 до 18 часов.