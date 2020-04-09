Рязанцы могут получить продуктовые наборы

-

В Рязани из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приостановлена работа столовых, в которых граждане, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, получали бесплатные обеды.

96% получателей таких обедов – пенсионеры и инвалиды. В связи с этим в администрации города было принято решение предоставлять таким категориям граждан продуктовые наборы.

В состав ежемесячных продуктовых наборов включили мясные котлеты, рыбные и молочные консервы, яйца, крупы, макаронные изделия, сахар, муку, растительное масло, печенье, какао, квашеную капусту и яблоки, сообщает сайт администрации города.

Продукты будут доставлять получателям на дом. Необходимо будет предоставить на талоны за текущий месяц. Перед доставкой вам обязательно должны позвонить. Остерегайтесь мошенников.