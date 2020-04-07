Рязанцев пригласили поучаствовать в челлендже «Мы за здоровый образ жизни! И ты будь с нами!»

В честь Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля, коллектив управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани запустил челлендж. Он называется: «Мы за здоровый образ жизни! И ты будь с нами!». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По словам и. о. начальника управления Кирилла Сосунова, именно сейчас, когда большинство людей находится дома из-за коронавируса, очень важно заниматься физкультурой. Это помогает повысить защитные функции организма, укрепить иммунную систему.

– И нахождение дома – не повод для бездействия, поскольку даже в домашних условиях можно найти возможность для выполнения различных физических упражнений, – отметил Сосунов.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно записать видео, как вы отжимаетесь. Затем его необходимо разместить на стене официальной группы ВКонтакте «Рязань – город спортивный».

Организаторы пообещали призы авторам лучших видео.