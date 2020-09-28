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В Рязани полицейские проводят акцию «Осторожно, мошенники»

7info7

В последнее время участились случаи покушения злоумышленников на совершение мошенничества с помощью телефонной (мобильной) связи и сети Интернет. В связи с этим рязанские полицейские проводят акцию «Осторожно, мошенники».

В ходе акции сотрудники полиции в Железнодорожном районе города Рязани встречались на улицах и в торговых центрах с рязанцами, предупреждали об опасности дистанционного мошенничества и разъясняли как не стать жертвой злоумышленников.

УМВД России по Рязанской области с помощью средств массовой информации и социальных сетей проводит огромную работу по профилактике мошенничества, но личная беседа – самый эффективный способ передачи сведений от человека к человеку.

Сегодня сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани дополнительно вышли на улицы города и рассказали жителям, как не стать жертвой дистанционных и «социальных» мошенников. Полицейские вручали людям памятки, в которых собраны рекомендации по предотвращению подобных преступлений.

Подобные профилактические встречи будут проведены полицейскими во всех районах города Рязани и Рязанской области.

УМВД России по Рязанской области напоминает: наибольшее количество дистанционных мошенничеств злоумышленники пытаются совершить по схеме «Вам звонит служба безопасности банка». В этих случаях злоумышленники, якобы, чтобы обезопасить сбережения от атаки похитителей, выманивают данные карты или, требуя действовать по их указанию, подключают дополнительный «мобильный банк» или переводят деньги на контролируемый ими «резервный счет».

Напоминаем Вам рекомендации, как обезопасить себя от преступных посягательств дистанционных мошенников. Ознакомьтесь с ними, действуйте спокойно и не дайте злоумышленникам шанс Вас обмануть.

Не поднимайте трубки, когда Вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.

Не реагируйте на уговоры мошенников, сообщающих о подозрительных операциях на Вашем счете и требующих назвать номер банковской карты, ее дату действия и код с тыльной стороны.

Помните! Данная информация конфиденциальна и должна быть недоступна даже для членов Вашей семьи!

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