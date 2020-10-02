Рязани хотят передать памятник Сталину

Рязани хотят передать памятник Иосифу Сталину. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Рязанской Гордумы от КПРФ Сергей Захаров.

Захаров отметил: к нему обратилась исполнительный директор Фонда сохранения культурного наследия «Русский витязь» Анастасия Курапова. Она готова подарить городу скульптуру «Генералиссимус Победы».

Памятник выполнен из бронзы. По мнению Захарова, образ Сталина смог бы украсить одну из площадей или улиц Рязани. Депутат добавил: место для установки памятника не определено властями. Коммунисты продолжат добиваться реализации этого проекта.