Новости Рязани сегодня: 19 июня

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7info представляет обзор событий и новостей Рязани и Рязанской области за 19 июня.

В Рязанской области выявлено ещё 52 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Загсы Рязанской области начали принимать заявления на регистрацию браков.

В Рязани в 2020 году планируется открыть пять пристроек к детским садам.

В Рязанской области активизировались змеи.

В Рязани состоялись антитеррористические учения.

С начала года Рязанским аграриям выделили субсидий на 810 млн. рублей.

Ручей в Дашково-Песочне снова проверили на предмет загрязнения.