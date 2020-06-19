Новости Рязани сегодня: 19 июня

7info представляет обзор событий и новостей Рязани и Рязанской области за 19 июня.
В Рязанской области выявлено ещё 52 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Загсы Рязанской области начали принимать заявления на регистрацию браков.
В Рязани в 2020 году планируется открыть пять пристроек к детским садам.
В Рязанской области активизировались змеи.
В Рязани состоялись антитеррористические учения.
С начала года Рязанским аграриям выделили субсидий на 810 млн. рублей.
Ручей в Дашково-Песочне снова проверили на предмет загрязнения.
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