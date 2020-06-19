С начала года Рязанским аграриям выделили субсидий на 810 млн. рублей

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В 2020 году рязанские аграрии получили субсидий более чем на 810 млн. рублей. Из федерального бюджета на поддержку АПК было выделено 570,9 млн. руб., из областного бюджета – 240 млн. руб.

На стимулирование производства масличных культур в Рязанской области выделят дополнительно 35,8 млн. руб.

В регионе также ведётся активная работа по привлечению кредитных средств в АПК, в том числе льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов по ставке от 1 до 5% годовых. С начала 2020 года займы сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК региона одобрены на общую сумму 8,3 миллиарда рублей.