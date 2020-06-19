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В Рязанской области активизировались змеи, сообщает ГТРК «Ока».

Журналисты сообщили, что ежегодно в Рязанской области змеи кусают до 12 человек. Они активны на дачных участках и на лугах, близких к воде.

Людей кусают гадюки, медянки, ужи. Врачи рекомендуют сразу же принять лекарства против аллергии, так как укус может её спровоцировать, наложить тугой жгут и обработать место укуса антисептиком или льдом. После этого сразу же обратиться в больницу.

В некоторых случаях человек может умереть. Но для этого должны сложиться несколько факторов. Укус должен быть в голову или шею, во-вторых, организм человека должен быть восприимчив к этому яду, ну и, кроме того, медицинская помощь не оказана вовремя.