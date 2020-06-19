Загсы Рязанской области начали принимать заявления на регистрацию браков

В Рязанской области загсы начали принимать заявления на регистрацию браков. Также они проводят регистрацию и расторжение браков без присутствия гостей. Об этом сообщается на сайте регионального управления ЗАГС.
Работу загсов Рязани и области теперь регламентирует распоряжение губернатора Николая Любимова от 18 июня. Напомним, после его публикации в регионе стартовал второй этап снятия ограничений из-за коронавируса.
В настоящее время загсы Рязанской области осуществляют государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти. Все эти действия проводятся только по предварительной записи.
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